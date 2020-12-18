السعودية اليوم / مصر تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 548 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 123701 حالةً من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و 7015 حالة وفاة.

// انتهى //

02:00ت م

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القاهرة 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 25 حالة جديدة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 123701 حالةً من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و 7015 حالة وفاة.// انتهى //02:00ت م0262

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