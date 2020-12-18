خادم الحرمين وترامب يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين

كما استعرضا تطورات أوضاع المنطقة
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفياً، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وترامب يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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