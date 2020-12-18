شكرا لقرائتكم خبر عن 17 زيارة تكشف 3 مخالفات في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

أنذرت بلدية محافظة بقيق، 3 مخالفات، ورصدت 8 أخرى، وذلك في 17 زيارة، نفذتها إدارة صحة البيئة «الفترة المسائية»، على المطاعم والبوفيهات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.

وصادرت البلدية 15 كيلو جراما من المواد الغذائية، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

من ناحيتها، واصلت إدارة الحدائق وعمارة البيئة، أعمالها في صيانة المسطحات الخضراء، والحدائق، وشبكات الري، وتشكيل الأسيجة، والجزر الوسطية، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.