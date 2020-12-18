وزارة الصحة توضح آلية عمل لقاح كورونا للحماية من العدوى

أوضحت وزارة الصحة، آلية عمل لقاح فيروس كورونا داخل الجسم بتطوير قدرته مناعيًا للحماية من العدوى.

وأضافت الوزارة، عير حسابها «937» التابع لها عبر موقع «تويتر»، أن أهمية لقاح كورونا تكمن في الحماية من الفيروس بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن ويوفر الحماية من خلال منع العدوى.

وتابعت الوزارة، أن لقاح كورونا سيسمح برفع عمليات الحظر في الدول وتخفيف التباعد الاجتماعي، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل لأحد المستفيدين قال فيه: «هل يمنع لقاح كورونا (الذي أنتجته شركة فايزر) الإصابة بالفيروس أم يخفف الأعراض في حالة تعرض شخص للإصابة به».

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