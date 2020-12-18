شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج «الزكاة والدخل» بجائزة التغير المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تتويجها بجائزة «مواكبة التغيُّر المؤسسي» لعام 2020، والتي تمنحها مجلة «Entrepreneur العربية» إلى الكيانات التي تثبت ريادتها في مواكبة التغيير المؤسسي، وتقدم إسهامات بارزة في هذا الجانب على مستوى الشرق الأوسط. وجاء تتويج «الزكاة والدخل» بهذه الجائزة عن فئة «إستراتيجية الاتصال والتواصل»، نظير النجاحات المتحققة إثر الحملات الإعلامية والتوعوية التي نفذتها الهيئة على مدار العام الجاري، ومن أبرزها: حملة «زكاتي»، وتوعية المكلفين بمبادرات الهيئة الرامية إلى تخفيف الأثر المالي عن منشآت القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا ، وحملة ضريبة التصرفات العقارية، وغيرها من الحملات التواصلية الأخرى.

وتأتي جائزة «مواكبة التغيُّر المؤسسي» لتُضَاف إلى رصيد الجوائز التي فازت بها الهيئة خلال العام الجاري، ابتداءً من شهادة «ملتزمون بالتميُّز» من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»، و3 شهادات في الجودة والتميز المؤسسي من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، ومستوى متقدم في المؤشر العالمي لنضج إدارة المشاريع «P3M3».

يُذكر أن مجلة «Entrepreneur العربية» تصدر من إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد دليلًا لأصحاب المشاريع وقادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.