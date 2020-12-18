شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج «الزكاة والدخل» بجائزة التغير المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي جائزة «مواكبة التغيُّر المؤسسي» لتُضَاف إلى رصيد الجوائز التي فازت بها الهيئة خلال العام الجاري، ابتداءً من شهادة «ملتزمون بالتميُّز» من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»، و3 شهادات في الجودة والتميز المؤسسي من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، ومستوى متقدم في المؤشر العالمي لنضج إدارة المشاريع «P3M3».
يُذكر أن مجلة «Entrepreneur العربية» تصدر من إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد دليلًا لأصحاب المشاريع وقادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
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