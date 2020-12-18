شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية النيجر، إيسوفو محمدو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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