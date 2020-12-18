شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مليارا لمشروعات التجهيزات الأساسية والنقل والان نبدء بالتفاصيل
وبين م.الجاسر أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية ومنها النقل بشكل خاص، من خلال تخصيص 46 مليار ريال لعدد من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، لتطوير البنية التحتية وتحسينها والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.
وأوضح أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية بالمملكة، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، مبينا أنه من خلال الأرقام التي تضمنتها الميزانية تتضح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستسهم -بمشيئة الله- في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات، كما سيساهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الإستراتيجي للمملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.
وأشار إلى أن الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين، سائلاً الله -عز وجل- أن يسدد القيادة الرشيدة لخدمة بلاد الحرمين والشعب السعودي وكافة المقيمين والزوار، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
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