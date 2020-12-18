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25 ألف مستفيد من «تطمن» بحفر الباطن

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استفاد 25 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات عيادات «تطمن» في محافظة حفر الباطن، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض «COVID-19» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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