شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 محلات «تبغ ومعسل» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتواصل بلدية محافظة القطيف، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.
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