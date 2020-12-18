شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 32 مخيما عشوائيا.. وإغلاق وإنذار 10 ورش غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 32 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام.

وأغلقت إدارة المراقبة والنظافة العامة، 3 ورش، وأنذرت 7 أخرى، ضمن الحملة الميدانية المشتركة مع «وزارة التجارة، ومكتب العمل، والأمن العام، والدفاع المدني، وجوازات المنطقة»، مع التوضيح لأصحاب الورش الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.

وواصلت إدارة المراقبة والنظافة، أعمالها في إزالة المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر، وذلك حفاظًا على صحة المستهلكين.

من ناحيتها، باشرت إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع الدفاع المدني، حريقًا نشب في أحد المطاعم ، وتم إتلاف أكثر من 170 كيلو من المواد الغذائية؛ لتأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق.

وضبطت إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع أمن الطرق، كمية من اللحوم مجهولة المصدر في مركبة مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين، وعليه تم حجز المركبة، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

كما أتلفت إدارة صحة البيئة بـ(الفترة المسائية)، أكثر من 10 كيلو من الخضراوات، التي يظهر عليها علامات التلف والعفن، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشأة المخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية.

وتواصل إدارة الأسواق، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ضبط الباعة الجائلة خلال الحملات الأسبوعية، وتسليم الصالح من المصادرات للجمعيات الخيرية، والبالغة كميتها 890 كيلوجراما.