شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تناقش معالجة أوضاع مساكن العمال والان نبدء بالتفاصيل

سلّطت ورشة عمل بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو بيئة مناسبة لسكن العمال والأفراد»، الضوء على أهم الإجراءات التي نفذتها الأمانة مع الجهات الخدمية؛ لمعالجة أوضاع مساكن العمالة القائمة أثناء فترة جائحة فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وشهدت الورشة التي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية والغرفة التجارية بالمنطقة، يوم أمس الأول، استعراض اللائحة المحدثة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للشروط الصحية والفنية لمساكن العمالة، وكذلك الإجراءات المنظمة لإصدار رخص سكن العمالة والأفراد من خلال بوابة «بلدي».

ومثّل الأمانة وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ومدير عام صحة البيئة د. عبدالرحمن الشهيل. وتأتي هذه اللقاءات وورش العمل بين الأمانة والغرفة للاطلاع على المستجدات وتوعية القطاع الخاص بأهمية تطوير قطاع سكن العمال والأفراد.