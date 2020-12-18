شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «أمانة الشرقية».. خطة طموحة لتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

نوّه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، إلى أن تأسيس شركة الأمانة، جاء وفق توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنشاء شركات الأمانة، وقرار الوزير ماجد الحقيل، بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطة طموحة.

وأوضح م. الجبير، خلال الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي لشركة أمانة المنطقة الشرقية، أمس، في وكالة التعمير والمشاريع، بحضور أعضاء المجلس، وهم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج م. خالد الدغيثر، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، وممثلي القطاع الخاص خالد البواردي، وعبدالله الزامل، أن الخطة تستهدف أن تكون الشركة الذراع الاستثمارية للأمانة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية، ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقًا لإستراتيجيات التطوير للمنطقة.

عقِب ذلك، استعرض أمين مجلس الشركة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، محاور اجتماع المجلس، والتي تضمّنت أهداف الشركة ومحاورها، ومنهجيات دراسة الجدوى، والعقارات المقترح نقلها للشركة، واختتم بالتوصيات المقترحة.