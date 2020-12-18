المؤسسة العامة للتقاعد توضح طريقة وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد

المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، وحرصًا منها على الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاقات الشهرية الخاصة بهم، طالبت المستفيدين بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي تغيير يطرأ على حالتهم من خلال خدمة تغيير حالة مستفيد، وهي إحدى خدمات التقاعد الإلكترونية، وأوضحت المؤسسة طريقة وخطوات الحصول على خدمة تغيير حالة المستفيد عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

المؤسسة العامة للتقاعد

طريقة وخطوات خدمة تغيير حالة مستفيد

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد في تغريدتها: إن “خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل”، وأضافت : إن “هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته، وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري”.

أما طريقة وخطوات الخدمة فتتمثل في التالي:

الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد .

. الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

اختيار تسجيل الدخول للأفراد وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم الضغط على زر “دخول” .

اختيار “الطلبات” من القائمة في يمين الشاشة.

تعبئة البيانات المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب.

متطلبات خدمة تغيير حالة مستفيد

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يُشترط للحصول على هذه الخدمة في المستفيد ما يلي: