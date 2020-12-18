شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكويت تحبط محاولة تهريب 2 مليون حبة «كبتاجون» وأسلحة بالتعاون مع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

تمكنت السلطات الكويتية بالتعاون مع نظيرتها في المملكة، من إحباط محاولة تهريب نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاجون» فضلًا عن 9 أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة.

وعمل وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، يرافقه وكيل الوزارة الفريق عصام سالم النهام، على الإشراف على فض إحراز محاولة التهريب.

وجاء ذلك أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «المكافحة الدولية» بقطاع الأمن الجنائي الكويتي، وبالتنسيق مع في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات.

وكشفت التحريات أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة «كبتاجون» داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة؛ حيث تم مراقبة الشاحنة وأثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية صباح الأحمد تم ضبط الشاحنة ومتهمين وبتفتيشها تم العثور على نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاجون» بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة داخل المقطورة.