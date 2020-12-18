شكرا لمتابعة خبر عن السديس يدشن وحدة تبريد "ماء زمزم" بوكالة المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. وتهدف الوحدة التي تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (١٢٠) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة.

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