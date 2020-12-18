" التعليم " تضم مواد التربية الإسلامية للطلاب والطالبات في مقرر واحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم عن ضم مواد التربية الإسلامية للطلاب والطالبات في مقرر واحد بمسمى " الدراسات الإسلامية " بدايةً من الفصل الدراسي القادم. أعلنت وزارة التعليم عن ضم مواد التربية الإسلامية للطلاب والطالبات في مقرر واحد بمسمى " الدراسات الإسلامية " بدايةً من الفصل الدراسي القادم. وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أصدر قراراً بارتباط الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوكالة المشاريع والصيانة بالوزارة. وتتكون الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية التي يديرها الدكتور ماجد بن عبيد الحربي ، من ثلاث إدارات هي "الأمن" ، "السلامة" ، "الأزمات والكوارث"، وجاء قرار استحداث الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم وإدارات الأمن والسلامة المدرسية في الإدارات التعليمية بعد نشوء عدد من حوادث الحريق في المدارس نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات.

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