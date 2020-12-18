شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد توضح آلية خدمة تغيير حالة مستفيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية وطريقة وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد للمستفيدين والقائمين بالصرف.
وقالت التقاعد أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.
وأشارت التقاعد إلى إن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.
وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يجب على المستفيد أو القائم بالصرف للاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، و ابضغط على زر تسجيل الدخول، واختيار تغيير حالة مستفيد من قائمة الطلبات الجانبية تعبئة البيانات .
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