شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مثيرة حول أول لقاح في تاريخ المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعد اللقاحات إنجازًا هامًا في مجال الرعاية الصحية، فهي تحمي الإنسان من خلال توفير حماية ضد الإصابة بالأمراض، حيث عملت المملكة على استخدام أول لقاح في تاريخها للوقاية من مرض الجدري.

ومن جانبه، لفت الباحث والمدرب في سلامة المرضى، سلطان المطيري، إلى التاريخ الحافل لاستخدام اللقاحات في المملكة، والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات بسبب الأمراض المعدية على مر التاريخ.

وأضاف المطيري:" يرتبط تاريخ اللقاحات في المملكة مع بداية اهتمام حكومة المملكة بالرعاية الصحية، ففي عام 1925م كانت بداية الاهتمام بالوقاية والصحة، حيث إن أول لقاح استخدم في المملكة لقاح الجدري عام 1939م".

وأوضح: أصدر الملك عبد العزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بإنشاء مصلحة الصحة العامة ومقرها مكة المكرمة، على أن تكون لها فروع أخرى في شتى المناطق، وبعد فترة وجيزة وتحديدًا في عام 1925م أنشئت مديرية الصحة العامة والإسعاف؛ بهدف الاهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة، وواكب ذلك إصدار اللوائح التنظيمية.