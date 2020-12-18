شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تكشف أبرز تخصصات المهندسات السعوديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نسبة المهندسات السعوديات العاملات في سوق العمل داخل المملكة.
وذكرت الوزارة، وفقا لـ"عكاظ"، أن نسبتهن تصل إلى 6%، ويتمثل مجال عملهن عبر 5 تخصصات وهي تصميم داخلي، مهندس معماري، ومهندس مشروع، مهندس حاسب إلكتروني، مهندس صناعي عام.
وأرجعت الوزارة سبب هذه النسبة إلى تأخر اعتماد هذا التخصص للطالبات، لافتة إلى أن قرار توطين المهن الهندسية سيعزز من فرص المهندسات السعوديات في هذا المجال.
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