مواطن يسلم ذئب عربي لـ "الحياة الفطرية"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تسلم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ذئباً عربياً من مواطن لرعايته وإعادة تأهيله . تسلم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ذئباً عربياً من مواطن لرعايته وإعادة تأهيله . ووجه المركز الوطني شكره للمواطن " ناصر بن عبد الله العريفي " الذي حرص على تسليم الذئب للمركز المختص لإعادة إطلاقه في المناطق المحمية . وأكد المركز على أهمية الوعي بالمحافظة على الحياة الفطرية ، وذلك تحت شعار " لا تقتلها ولا تقتنيها " .

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