شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بحالة مطرية الأسبوع المقبل تؤثر على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس عن حالة مطرية متوقعة من بعد منتصف الأسبوع المقبل . أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس عن حالة مطرية متوقعة من بعد منتصف الأسبوع المقبل . وأكد أن تلك الحالة تؤثر على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل السواحل . كما تؤثر على أجزاء من حائل ، والقصيم ، والرياض ، والشرقية ، والحدود الشمالية .

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