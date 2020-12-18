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شكرا لمتابعة خبر عن إتلاف 59 كيلو جرام تبغ مخالف في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):نفذت فرق مكافحة التبغ حملة تفتيشية على منطقة نجران للتأكد من عدم وجود مخالفات بالمنشآت التجارية .
وأسفرت الحملة عن إتلاف 59 كيلو جرام من مواد التبغ المخالفة ، كما تم رصد 3 مخالفات على منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها .
وأكدت " صحة نجران " أنه تم تحرير 42 تعهد على المنافذ وتطبيق النظام بشأن المخالفين .
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