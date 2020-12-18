بندر الخريف: خطة جبارة لبرنامج المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف العمل على خطة لتوطين المنتجات التي يتم استيرادها من خارج المملكة على أساس تجاري . أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف العمل على خطة لتوطين المنتجات التي يتم استيرادها من خارج المملكة على أساس تجاري . كما أكد "الخريف " في تصريحات له أن الوزارة تهدف إلى تزويد المستثمرين بنوعية المعادن في المملكة ومناطق التعدين المتاحة، وذلك من خلال خطة جبارة ضمن رؤية 2030 لبرنامج المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي ، وفقاً لـ"قناة السعودية " .

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