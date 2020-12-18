شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يوضح متى تبدأ شدة البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية موعد شدة البرد في المملكة .
وقال " الزعاق " في فيديو له أن موسم المربعانية ثلاثة نجوم ، وعدد الأيام شديدة البرد في السنة 40 يوم كعدد أيام المربعانية .
وأضاف أننا نعيش الآن النجم الثاني من موسم المربعانية ،وبقى على موسم المربعانية 26 يوم ، وسنلاحظ خلال الأيام القليلة القادمة بداية شدة البرد .
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