شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح مدى أحقية زوجة المواطن في نسبة توطين الوظائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس مدى أحقية زوجة المواطن في العمل بالمهن المقصورة على المواطنين . أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس مدى أحقية زوجة المواطن في العمل بالمهن المقصورة على المواطنين . وأكدت أن زوجة المواطن لا يتم احتسابها ضمن نسبة التوطين ، وكذلك زوج المواطنة . كما أكدت أن أم المواطنة وأم المواطن لا يحق لهما العمل بالمهن المقصورة على المواطنين ولا يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين .

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