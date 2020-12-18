بالصور.. إطلاق جوائز «عصاميون» في عامها الثالث لدعم رواد الأعمال

دٌشن، اليوم الخميس، في الرياض جائزة عصاميون لدعم رواد الأعمال، في نسختها الثالثة، والتي تستهدف رواد الأعمال من الشخصيات الريادية المتميزة، وأصحاب المشاريع الصناعية الرائدة في المملكة.

جاء ذلك بعد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصةبالجائزة، والذي شارك فيه مسؤولون من مبادرة محمد بن إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال والهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وعدد من ممثلي القطاع الحكومي والخاص، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثالثة من الجائزة عصاميون 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة محمد بن إبراهيم السبيعي للاستثمار ماسك، إبراهيم بن محمد السبيعي، إن عصاميون حلقة من حلقات دعم الشركة لرؤية المملكة 2030، موضحاً أن قيمة جائزة عصاميون لهذا العام ستبلغ 400 ألف ريال، بالإضافة إلى الدعم الاستشاري المقدم من ماسك، والشركاء للمبادرات الفائزة.

وأكد السبيعي أنشعار الجائزة استوحي من مسيرة العصاميين المؤسسين للقطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية،"ومن أبرزهم والدنا محمد بن إبراهيم السبيعي، رحمه الله، والعم عبد الله بن إبراهيم السبيعي"، مضيفاً أن الجائزة باتت من اهم الجوائز الداعمة لرواد الأعمال في المملكة وأن المشاريع الفائزة في السنوات الماضية حققت نجاحات إضافية في السوق السعودي والخليجي بعد نيلهم الجائزة.

بدوره، قال محمد العريفي مدير عام تخطيط ريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن الهيئة تفخر بشراكتها الاستراتيجية مع (عصاميون) انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في تجسير العلاقةمع الشركاتوالمؤسسات المالية والبنوك الداعمة لرواد الأعمال.

فيما أشار رئيس اللجنة التحضيرية لجائزة عصاميون د. ممدوح الحوشان إلى أن المبادرة حصلت منذ انطلاقها على شراكات هامة من جهات حكومية وريادية وتجارية إيمانا بدورها الجوهري في تعزيز ثقافة وقيم العمل الحر، مضيفاً أن اختيار العصامية كقيمة لهذه المبادرة جاء انطلاقا من رؤيتنا لما أنجبته بلادنا من نماذج عصامية، استهدفت تعزيز اقتصادنا الوطني قديمًا وحديثًا.

وتنطلق مبادرة (عصاميون 2021م) هذا العام بأربعة جوائز، أحدها مخصص لـ(أفضل شخصية عصامية ريادية)، إضافة لثلاثةجوائز خاصة بدعم المشاريع الرياديةمخصصةلـ(أفضل مشروع في القطاع التجاري)و(أفضل مشروع في القطاع الصناعي) و(أفضل مشروع في القطاع الصحي).

وتجدر الإشارة إلى جائزة المشروع الصحي قد أضيفت هذا العام إيمانا من الجائزة بتحفيز وتكريم الجهات التي ساهمت في التصدي لجائحة كورونا خلال هذا العام عبر رفع جودة الرعاية الصحية والوعي الصحي.

جدير بالذكر أن مرحلة التسجيل في جائزة (عصاميون 2021) بدأت اليوم على المنصة لإلكترونية (Esameyoon.com)، وتستمر حتى يوم الأربعاء 6 من يناير لعام 2021، فيما سيكون إعلان الفائزين في 7 فبراير لعام 2021.