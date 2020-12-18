أمين عسير يواصل جولاته الرقابية المفاجئة على المطاعم

ضمن حملة الأمانة وبلدياتها الرقابية على المطاعم والمنشآت التجارية، قام أمين منطقة عسير بجولة رقابية مفاجئة على عددٍ من المطاعم والمنشآت التجارية التابعة لبلدية المجاردة، إضافة إلى جولاته السابقة في أبها ومحايل عسير.

وفي السياق ذاته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الحملة التي أطلقتها الأمانة بتوجيه من أمير المنطقة هي للحرص على سلامة كل ما يُقدّم من غذاء للمستهلك إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات البلدية والصحية الأخرى داخل هذه المنشآت والعاملين بها، مضيفًا أن الحملة تشمل جميع البلديات، وتقوم بتشديد الرقابة على الأغذية والمواد الغذائية، والتأكد من حفظها بطريقة سليمة صحيًا وأن تكون بعيدةً عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، موضحًا أن الأمانة ضاعفت عدد كوادرها العاملين في الرقابة الميدانية للقيام بهذه الحملة على مستوى البلديات، مشيرًا إلى رصد الفرق الرقابية العديد من المخالفات والملاحظات أثناء الجولات طُبقت عليها الإجراءات النظامية المناسبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية والتدابير الاحترازية مع أهمية النظافة العامة والشخصية للعاملين، لافتًا إلى أن هذه الجولات مستمرة على مدار اليوم من خلال الفرق الرقابية.