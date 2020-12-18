السعودية اليوم / بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية وتغلق ثمانية محال تجارية مخالفة



محايل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة بارق أمس ثمان منشآت تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية المتواصلة بشكل يومي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري، أن الحملة تهدف للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية، مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار إلى أن البلدية أتلفت 300 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 25 مخالفة صحية، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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