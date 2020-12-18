السعودية اليوم / تونس تسجل 1419 إصابة جديدة بكورونا



تونس 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية, 1419 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس تونس بلغ 115966 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4032 حالةً.

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تونس 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية, 1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 35 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس تونس بلغ 115966 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4032 حالةً.// انتهى //00:22ت م0254

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