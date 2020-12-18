شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب الشرقية يحجب الرؤية لـ 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من تدني في مدي الرؤية بسبب الضباب على المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الحالة تبدأ في الثالثة صباحا اليوم الجمعة، وتستمر حتى الثامنة صباحاً.

وتشمل مناطق التحذير، بحسب الهيئة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، ورأس تنورة.