شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع ترمب تطورات أوضاع المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الملك سلمان خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الأمريكي اليوم (الخميس)، العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.



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