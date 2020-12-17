التحالف يدك عناصر وعربات المليشيات الحوثية في مأرب والجوف

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جدة - خالد شويل - أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تكبد الميليشيا الحوثية الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مع محاولتها الفاشلة بعمليتها الهجومية على مأرب تحديداً. واستهدفت قوات التحالف عناصر وعربات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني في محافظتيّ مأرب والجوف.



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