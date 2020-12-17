شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يوجه بطراز معماري موحد لـ«درب الحرمين» بقلب جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل بأن يكون الطراز المعماري بمخطط درب الحرمين بصورة موحدة، والذي يقع في قلب محافظة جدة، وضرورة إيجاد كود بنائي خاص وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطع المخطط البالغة 341 قطعة ومساحته الإجمالية أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

ويأتي توجيه الوزير ماجد الحقيل في إطار حرصه لهذا المشروع الرائد ليكون معلما نموذجيا بارزا خاصة لكونه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها، مشيدا بالجهود المبذولة بالمخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير ماجد الحقيل اليوم الخميس ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على أبرز المشاريع العملاقة بجدة والتي نفذت عن طريق القطاع الخاص ويملكها الصندوق الاستثماري للإنماء والاستثمار.

ورافق الوزير الحقيل خلال الجولة رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء والاستثمار الشيخ عبد الله بقشان وأمين محافظة جدة ووكيل الأمين وعدد من المسؤولين بأمانة جدة.

واستمع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد الحقيل لشرح تفصيلي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية المسوق للمشروع الأستاذ عبد العزيز فهد الرشيد على ما يتضمنه المخطط من محتويات وبنية تحتية متكاملة والذي يعتبر من المخططات المميزة ولشموله على جميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق ومرافق عامة وملاعب وإنارة وتشجير ورصف وسفلته.

بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد جهود وزير الشؤون البلدية والقروية ووقوفه المباشر على المشاريع الكبيرة ودعمه اللامحدود لكافة المستثمرين والقائمين على مشروع درب الحرمين، مشيرا الى أن توجيهاته مصدر اعتزاز للجميع وتؤكد مدى حرصه لكافة المشاريع المتميزة وتعميمها، مقدما شكره لأمين محافظة جدة على متابعته المتواصلة لنجاح أعمال المخطط وجهوده المتواصلة في تذليل الصعوبات لإنجاز مخطط درب الحرمين على أفضل صورة.

من ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار الجهة المشرفة على البنية التحتية للمشروع وإنجازه المهندس مازن فواز بغدادي بأن مشروع درب الحرمين العقاري من المشاريع الرائدة والعملاقة ويعد الشريان النابض لمحافظة جدة لموقعه المتميز لكونه بجوار جامعة الملك عبد العزيز ومطلا على قطار الحرمين والمزايا المتعددة الأخرى، مشيرا إلى أن المشروع بالمراحل الأخيرة من تسويقه وبيعه.

يذكر أن مشروع مخطط "درب الحرمين" يتكوّن من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد مخطط "درب الحرمين"، واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة؛ حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين؛ ما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة؛ كقربه من جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس؛ ما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.