قبول لبرامج التعليم عن بعد بجامعة القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول لبرامج التعليم - عن بعد - في الفصل الدراسي الثاني، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 19 جمادى الأولى الحالي، حيث تطرح الجامعة في هذه المرحلة أربعة برامج بنظام التعليم - عن بعد - وهي: دبلوم التسويق الرقمي، ودبلوم المبيعات، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد. وتأتي هذه الخطوة امتدادا لمسيرة الجامعة الناجحة في مجال التعلم الالكتروني والتعليم - عن بعد -. وحصلت الجامعة أخيرا على الترخيص المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني للتعليم الالكتروني لتقديم برامج التعليم - عن بعد - بدءا من الفصل الدراسي الثاني، حيث جاء اعتماد الجامعة بناء على خبراتها والمستوى المميز الذي وصلت إليه في مجال التعليم -عن بعد-. وحصلت الجامعة أخيرا على الترخيص المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني للتعليم الالكتروني لتقديم برامج التعليم - عن بعد - بدءا من الفصل الدراسي الثاني، حيث جاء اعتماد الجامعة بناء على خبراتها والمستوى المميز الذي وصلت إليه في مجال التعليم -عن بعد-.

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