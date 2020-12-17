السعودية | الملك سلمان يستعرض مع ترمب تعزيز العلاقات في اتصال هاتفي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - الملك سلمان وترمب أثناء مقابلة سابقة الرئيس ترمب يشكر الملك سلمان على قيادته

دبي - العربية.نت نشر في: 18 ديسمبر ,2020: 12:17 ص GST آخر تحديث: 18 ديسمبر ,2020: 12:24 ص GST

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