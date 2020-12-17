وزير الصحة: السعودية من أكثر الدول أمانًا في السياحة خلال جائحة كورونا

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إن المملكة من أكثر الدول أمانا في السياحة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجيش الأبيض ساهم في حماية المملكة من الجائحة، مشيرًا إلى أن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.

وأضاف الربيعة، خلال حوار مع فضائية الإخبارية، عقب تلقيه لقاح كورونا، أن ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان.

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