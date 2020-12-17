الربيعة: ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.

وأضاف الربيعة، خلال حوار مع فضائية الإخبارية، عقب تلقيه لقاح كورونا، أن المملكة من أكثر الدول أمانًا في السياحة خلال جائحة كورونا وأن ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان.

وتابع أن «الجيش الأبيض ساهم في حماية المملكة من جائحة كورونا».

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة بعد تلقيه تطعيم كورونا: واثقون من سلامة اللقاح

وزير الصحة: لقاح كورونا اختياري.. وولي العهد يتابع حملة التطعيم