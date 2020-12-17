أكد أن المملكة من أكثر الدول أمانًا في السياحة خلال الجائحة..
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.
وأضاف الربيعة، خلال حوار مع فضائية الإخبارية، عقب تلقيه لقاح كورونا، أن المملكة من أكثر الدول أمانًا في السياحة خلال جائحة كورونا وأن ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان.
وتابع أن «الجيش الأبيض ساهم في حماية المملكة من جائحة كورونا».
اقرأ أيضًا:
وزير الصحة بعد تلقيه تطعيم كورونا: واثقون من سلامة اللقاح
وزير الصحة: لقاح كورونا اختياري.. وولي العهد يتابع حملة التطعيم
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.