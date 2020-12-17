«الحقيل» يتفقد المشاريع السكنية بجدة ويشيد بتقدم أعمال الإنشاءات

اختتم وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، زيارته التفقدية لمشاريع ومخططات منطقة مكة المكرمة؛ حيث تفقد اليوم مشاريع ضاحية الجوهرة السكنية بمحافظة جدة، واطّلع على سير العمل ومستوى الإنجاز فيها.

وتضم منطقة مكة المكرمة نحو 23 مشروعًا سكنيًّا توفر أكثر من 67 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات تشمل الشقق والفلل والتاون هاوس معظمها ضمن ضاحيتي (الميّار، والجوهرة) ومشروع خيالا، منها 9 مشاريع جديدة تمت إضافتها خلال العام الجاري 2020.

وأكد «الحقيل»، خلال زيارته للمشاريع السكنية، ضرورة إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج "سكني"، منوّهًا إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، لافتًا إلى أن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي تنوّع الرغبات والقدرات مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة متكامل.

وأشاد «الحقيل» بسير العمل في المشاريع السكنية بمحافظة جدة، مؤكدًا متابعة الوزارة المستمرة لنسب انجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشدّد على أن تملّك الأسر للمساكن أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- ما أسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى القطاع.

وأشار إلى تجاوز برنامج سكني لمستهدف العام الجاري 2020 بخدمة 357 ألف أسرة، مؤكدًا استمرار البرنامج بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وتشهد محافظة جدة تنفيذ 15 مشروعًا سكنيًّا توفّر 55.282 وحدة سكنية يأتي معظمها ضمن ضاحيتي (الميّار والجوهرة) السكنية الكبرى ومشروع خيالا، منها 7 مشاريع جديدة تم ضخها خلال العام الجاري 2020، وتقع غالبية المشاريع في مواقع استراتيجية يسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى 3 مخططات للأراضي السكنية توفّر 6118 قطعة أرض.

ومن أبرز المشاريع جدة جاردن الذي يمتد على مساحة تصل إلى 44 ألف متر مربع في قلب محافظة جدة على طريق الملك خالد ويوفّر 828 شقة سكنية، ويبعد أقل من 10 دقائق عن جامعة الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين، ومشروع أبحر بارك الذي يوفر 8000 وحدة سكنية، وقرية موجان يوفر 83 وحدة في أبحر الشمالية، ومشروع داري كيو على تقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع قريش ويوفر 158 وحدة، وضمن مشروع خيالا مشروع (خيالا - سما جدة) في حي الحمدانية والذي يوفر 858 وحدة، و(خيالا- المهندية) الذي يوفر 317 فيلا، و(خيالا- دار سمو) الذي يوفر 412 فيلا وتاون هاوس.

فيما تحتضن ضاحية الجوهرة التي تمتد على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع شمال جدة ضمن موقع استراتيجي بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، نحو 3 مشاريع سكنية تحت الإنشاء، هي: (الجوهرة ريزدينس) الذي يوفر 990 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 488 ألف ريال، و(بوفارديا سيتي) الذي يضم 2606 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، ومشروع فينان الذي يوفر 1407 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وتوفر مفهومًا جديدًا للسكن العصري المتكامل الخدمات والمرافق والمساحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة.

وفيما تشهد ضاحية الميّار السكنية الكبرى تنفيذ أكثر من 17 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، وتقع الضاحية على مساحة 3.9 مليون م2، ووصلت نسب الإنجاز في بعض مشاريعها إلى 100% مثل مشروع رُبى جدة الذي تم تسليم معظم وحداته للأسر المستفيد وفق الجداول الزمنية المحددة ويوفّر 1248 وحدة، ومشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 شقة سكنية على امتداد 881 ألف متر مربع، ومشروع تلال الغروب، الذي يوفر 6512 شقة سكنية.

وتتوزع مشاريع محافظة جدة بالقرب من عدد من المنشآت الحيوية، مثل مطار الملك عبدالعزيز وغيرها من الخدمات الهامة كمشروع روابي الحجاز الذي يوفر 21.302 شقة سكنية على امتداد 1.4 مليون متر مربع، ومشروع بوابة التحلية الذي يوفر 1912 شقة سكنية على مساحة 122 ألف متر مربع.

وتشمل المنطقة الغربية بالإضافة إلى المشاريع السكنية، أكثر من 17 ألف قطعة أرض سكنية تتوزّع في 18 مخططًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي سكني عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة، كما يُتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونيًّا للأراضي وخدمة التصاميم الهندسية؛ لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي، والمستشار العقاري، وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.