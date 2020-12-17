السعودية اليوم / الجزائر تسجل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93.933 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62.089 شخصاً، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2640 حالةً، بينما يوجد حالياً 45 مريضاً في أقسام العناية المركزة.

// انتهى //

21:30ت م

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الجزائر 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 389 مريضاً للشفاء.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 93.933 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62.089 شخصاً، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2640 حالةً، بينما يوجد حالياً 45 مريضاً في أقسام العناية المركزة.// انتهى //21:30ت م0223

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