شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر" : "صورة للتاريخ" تجمع قائدي قوات الشرعية والمجلس الانتقالي والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر "اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وهاهم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس)في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.

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