توفيق الربيعة : القيادة وفرت كل شيء من أجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم

2020-12-17

توفيق الربيعة : القيادة وفرت كل شيء من أجل الحفاظ على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الصحة توفيق الربيعة ، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في بداية الأزمة أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية 18 جهة حكومية تجتمع بشكل يومي لبحث أزمة كورونا.

وأضاف وزير الصحة توفيق الربيعة ، خلال استضافته ببرنامج “الراصد على قناة “الإخبارية”، هناك أيضًا لجنة عليا بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتنسيق كذلك، وكان هناك حراك وقرارات سريعة، وعلى سبيل المثال قرار إيقاف العمرة جاء خلال ساعات.

وتابع توفيق الربيعة أن الدولة حفظها الله وفرت فنادق للإقامة وحجرًا صحيًا في فنادق متميزة داخل المملكة وكذلك للسعوديين خارج المملكة وفرت لهم كل الخدمات.

وأضاف أن القيادة الرشيدة حفظها وفرت كل شيء من أجل الحفاظ على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وخلال البرنامج جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تحية الجيش الأبيض أبطال القطاع الصحي على دورهم وتفانيهم في العمل خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن جهودهم ساهمت – بعد الله سبحانه وتعالى – في حماية السعودية من تداعيات الجائحة.

وقال توفيق الربيعة إن المملكة كانت ولا تزال من أكثر الدول أمانًا للسياحة خلال الجائحة، مشيرًا إلى أن ميزانية الصحة كانت مفتوحة خلال أزمة كورونا بهدف خدمة الإنسان والحفاظ على صحة وحياة متابعات الخليج 365 والمقيم.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة تلقى اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح كورونا وقال في تصريحات له إن اليوم بداية انفراج الأزمة، وأن هناك متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطعيم، مشددًا على أن المملكة حريصة على توزيع لقاح كورونا بعدالة على المواطنين والمقيمين.

وتابع وزير الصحة توفيق الربيعة “سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، متابعًا أنه يتم البحث عن لقاحات فيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق”.

