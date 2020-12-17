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الأرصاد تتوقع سماءً غائمة وضبابًا على عدة مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غدًا الجمعة، تشمل سماءً غائمة وضبابًا وسحبًا رعدية على عدة مناطق.
وتشمل الحالة سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت الأرصاد أن تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد حائل وعرعر أقل درجة حرارة وهي 7 مئوية.
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