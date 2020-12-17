هياكل مكسوة بالبرونز تزين باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

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وتبدأ الوكالة بعرض مشروع باب الملك عبدالعزيز، الذي روعي في تصميمه (منسوب) توسعة المطاف والصحن وتصاميمها الجديدة وتحديثهما بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة لمواكبة التوسعة الحالية للحرم المكي، وما تشهده من تطورات متسارعة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.واستخدمت رئاسة شؤون الحرمين في رخام الباب هياكل الستاينلس المكسوة بألواح البرونز المزخرف ورخام الكرارة بمدخل الباب والرخام المصنع محليا من وادي فاطمة على جانبي الباب.
كما بلغ كمية الحجر الصناعي بالسقف الأول 210م، وبالسقف الثاني 150م، وارتفاع السقف الأول 22م ببهو المدخل، وارتفاع السقف الثاني 13م بالممر بين البوابة وصحن المطاف.
باب الملك عبدالعزيز:
- يقع في الساحة الجنوبية (أجياد)
- 45.15% نسبة إنجاز تنفيذ الأعمال
- 3000م رخام الواجهات الداخلية والخارجية للباب
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