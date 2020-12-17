شكرا لقرائتكم خبر هياكل مكسوة بالبرونز تزين باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان #عمارة_المسجد_الحرام، تستعرض فيه بعض المشاريع التي شهدها المسجد الحرام.

وتبدأ الوكالة بعرض مشروع باب الملك عبدالعزيز، الذي روعي في تصميمه (منسوب) توسعة المطاف والصحن وتصاميمها الجديدة وتحديثهما بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة لمواكبة التوسعة الحالية للحرم المكي، وما تشهده من تطورات متسارعة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

واستخدمت رئاسة شؤون الحرمين في رخام الباب هياكل الستاينلس المكسوة بألواح البرونز المزخرف ورخام الكرارة بمدخل الباب والرخام المصنع محليا من وادي فاطمة على جانبي الباب.

كما بلغ كمية الحجر الصناعي بالسقف الأول 210م، وبالسقف الثاني 150م، وارتفاع السقف الأول 22م ببهو المدخل، وارتفاع السقف الثاني 13م بالممر بين البوابة وصحن المطاف.

باب الملك عبدالعزيز: