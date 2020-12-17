ضبط 8113 عبوة منظفات مقلدة بجدة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن الحملة المشتركة أسفرت عن ضبط كميات من العبوات لمنتجات مواد التنظيف منسوبة لشركات شهيرة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تحفظت على كامل الكميات، حيث جرى استلامها من قبل مندوب الوزارة بحكم الاختصاص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق الموقع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 8113 عبوة منظفات مقلدة لأصناف متعددة، منها 6560 عبوة فارغة، خلال حملة مشتركة مع وزارة التجارة بموقع عشوائي بحي البركة، وهو عبارة عن معمل مخالف يمارس إنتاج وتعبئة المنظفات المقلدة تمهيدا لبيعها في الأسواق.وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن الحملة المشتركة أسفرت عن ضبط كميات من العبوات لمنتجات مواد التنظيف منسوبة لشركات شهيرة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تحفظت على كامل الكميات، حيث جرى استلامها من قبل مندوب الوزارة بحكم الاختصاص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق الموقع.

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