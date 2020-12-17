شكرا لقرائتكم خبر شاشات حديثة للمراقبة التلفزيونية بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوي الشريف، والتي زيدت من 9 إلى 24 شاشة لتغطية أكبر عدد من المواقع داخل المسجد وسطحه والساحات.

كما دشن السديس خلال تفقده أعمال إدارة عمليات التحكم والسيطرة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي شاشة متابعة البلاغات الالكترونية، واطلع على ما تقدمه الإدارة من أعمال تهدف إلى تجويد سير منظومة الأعمال داخل المسجد النبوي، وآلية تسهيل تحويل البلاغات بين الإدارات والجهات ومراعاتها للناحية الفنية والخدمية والتقنية، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي لدى الزائرين، كما استقبل مكالمات من مستفيدين وزوار عبر الرقم الموحد في غرفة التحكم والسيطرة التابعة للإدارة.

إلى ذلك أصدر السديس قرارا بإنشاء مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يرتبط بالإدارة العامة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ويأتي ذلك لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، ولأهمية الاهتمام بهذه الفئة الغالية في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية.