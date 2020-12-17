مبادرة «جملها» لترميم المباني تحط رحالها في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (جملها) في مدينة تبوك، والتي تهدف إلى ترميم وتحسين المباني السكنية، حيث أسهم المتطوعون في العديد من مهام الترميم والتحسين، مثل أعمال السباكة والكهرباء وطلاء الجدران، وغيرها. وأفاد مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك منيف الحربي بأن هذه الأنشطة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية المتزامنة مع فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار (عطاء وطن). وأَضاف «إن فرع الوزارة بالمنطقة من خلال مركز التنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية التابعة يؤمن بأهمية ومكانة العمل التطوعي وتعزيز دوره الرائد الذي يضطلع به والرسالة التي يحملها رغبة في إبراز مكانته اللائقة من خلال تفعيل مثل هذه المبادرات لخدمة المجتمع». وأَضاف «إن فرع الوزارة بالمنطقة من خلال مركز التنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية التابعة يؤمن بأهمية ومكانة العمل التطوعي وتعزيز دوره الرائد الذي يضطلع به والرسالة التي يحملها رغبة في إبراز مكانته اللائقة من خلال تفعيل مثل هذه المبادرات لخدمة المجتمع».

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