شكرا لقرائتكم خبر تمديد صلاحية الوكالة الالكترونية لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل تمديد صلاحية الوكالة الالكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز التي كانت مدتها 3 أشهر، لتصبح سارية الصلاحية لمدة عام.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الالكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بعد، وتيسير الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت أن التمديد يشمل جميع أنواع الوكالات، مرتفعة ومنخفضة المخاطر، مبينة أنه يمكن إصدار الوكالات الالكترونية من خلال بوابة ناجز، للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق عبر كتابات العدل أو الموثقين.

خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز: