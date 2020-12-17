«صحية الشورى» تناقش جهود مكافحة الأمراض المزمنة والمعدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الصحية - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى خلال اجتماعها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، وبحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

واستعرضت اللجنة أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للوزارة من إنجازات وتحديات، وأبرز ما واجه الوزارة من معوقات خلال عام التقرير، وأبرز السبل الكفيلة بمعالجتها.

وأوضحت رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن أعمال وأجندة اجتماعات اللجنة المتواصلة لدراسة ما يحال إليها من موضوعات من المجلس، ومن بينها التقارير السنوية للأجهزة الحكومية والأنظمة التي تقع في اختصاصات اللجنة، مبينة أن اللجنة أشادت في اجتماعها بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الوزارة في التعامل مع جائحة كورونا والوقاية منها، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لدعم الجهود لوقف انتشار هذه الجائحة، حتى أصبحت المملكة أنموذجا يحتذى به وكانت محل إشادة دولية، وكذلك الجهود المبذولة من كل مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وبينت أن الاجتماع ناقش التقرير وأبرز التحديات التي تواجهها الوزارة، إضافة إلى بحث سبل مكافحة الأمراض التي تضر بالصحة العامة والأمراض المزمنة والمعدية من خلال الاهتمام ببرامج المكافحة لعدد من الظواهر غير الصحية والمبادرات الوقائية لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية.

يذكر أن اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها ووضع التوصيات قبل رفعها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.

إلى ذلك عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات اجتماعا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل لدراسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة 1440/1441هـ. واستعرضت اللجنة أبرز ما احتواه تقرير الهيئة من الأعمال والإنجازات، والخطط الاستراتيجية والدراسات والبحوث المرتبطة ذات الصلة بالقطاع، لكون الهيئة الجهة الوطنية المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات الجغرافية والمسح البحري في إنتاج وتسويق المعلومات والخدمات المساحية (الجيومكانية)، كما تمت مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وبحثت اللجنة في اجتماعها ضمن الموضوعات المحالة إليها التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، وأبرز ما تضمنه التقرير، حيث درست أهمية التكامل مع وزارة الإسكان لتنفيذ البرامج المرتبطة بالمستفيدين، واستعراض الصعوبات وإيجاد الحلول لها وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من توصيات.