الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي

برعاية وحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وقَّعت الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تفاهمٍ مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، لوضع برنامجٍ مشتركٍ يهدف إلى تنمية المواهب فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات؛ حيث سيعمل الطرفان على وضع برامجَ تدريبيةٍ لنقل تقنية المعلومات والاتصالات إلى طلاب الجامعة من خلال برامج أكاديمية هواوي المعتمدة لتقنية المعلومات والشبكات.

ووقَّع من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البشر عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، ومن جانب شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة الأستاذ فيصل بن عياد العتيبي مدير الموارد البشرية.

ويتعيَّن على هواوي تقديم وتنفيذ برامج التدريب، واعتماد المحتويات للجامعة السعودية الإلكترونية من خلال أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، والترويج للجامعة السعودية الإلكترونية على أنها أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، ولطلابها لبرامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)؛ وذلك حسب إمكانات وقدرات الجامعة.

وتقدِّم هواوي التدريب المجاني لـثمانية مدرسين (ذكور وإناث) بحد أدنى، ضمن برنامج تدريب المدرسين (TTT) في عدد من الدورات التدريبية المعتمدة، وإجراء امتحان هواوي للمدربين المعتمدين (HCIA) مجانًا، بعد إكمالهم برنامج تدريب المدرسين (TTT) واعتمادهم كمدربين لأكاديمية هواوي. وتفوض هواوي الجامعة السعودية الإلكترونية باستخدام أداة هواوي لأغراض تدريب طلبتها طوال فترة صلاحية مذكرة التفاهم ضمن برنامج تدريب هواوي آي سي تي (ICT).

ويتعيَّن على الجامعة السعودية الإلكترونية أن يقوم أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على شهادات المدربين المعتمدين من الأكاديمية، بتدريب طلبة الجامعة في المجالات المختارة. وتقوم الجامعة بالترويج للبرامج المقدمة للطلبة والمعتمدة لدى الأكاديمية في قطاع صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، والعمل مع هواوي لتطوير جداول التدريب التي تلبي احتياجات الطلبة، بتأهيل 100 طالبٍ كحدٍّ أدنى ضمن برامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT) في كل سنةٍ دراسيةٍ. وتلتزم الجامعة السعودية الإلكترونية باستخدام بوابة هواوي www.huaweiacad.com لتقديم الدورات والفصول لطلبتها.

وخلال الزيارة، قام الضيوف بجولةٍ على مرافق الجامعة، واطلعوا على التجهيزات التقنية والفنية والأدوات التعليمية المعتمدة والمعامل والفصول الدراسية الذكية.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور ثامر الحسين وكيل الشؤون التعليمية، والدكتور حمد بالحارث وكيل شؤون الفروع، وعميد تقنية المعلومات وتكنولوجيا التعليم الدكتور خالد المجلي، والدكتور حامد بن ضافي الشراري المشرف على الشراكات الدولية، والدكتور عمر الشايع المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام.

وحضر من شركة هواوي لي شيانج يو نائب الرئيس للعلاقات العامة والشؤون الحكومية لهواوي في الشرق الأوسط، والأستاذة رهف البقمي مديرة تطوير المواهب، وسيد عبد الخضير مدير نظام المواهب، وزانج لي وي مدير العلاقات العامة الإقليمي في الشرق الأوسط.