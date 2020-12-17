«سدايا»: تنفيذ أكثر من 3 مليارات عملية لاكتشاف المخالطين لمصابي كورونا

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إن عدد المسجلين في «تطبيق تباعد» حتي اليوم بلغ 3 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 3 مليارات عملية لاكتشاف المخالطين (لمصابي كورونا) بدون أي تدخل بشري، مؤكدًا أن هذا الجهد يقدر للجهات الصحية لإدارة العودة بحذر بكل احترافية.

وتابع، خلال جلسة الاستثمار في التقنية والبنية التحتية الرقمية ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2021، إن الهيئة عاقدة العزم على المضي قدمًا نحو تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة جاذبة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة مبتكرة ومستدامة وأخلاقية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

وبيّن الغامدي، أن إقرار الميزانية الجديدة يُعد خير دليل على مناعة الاقتصاد السعودي، وقدرته الكبيرة على الصمود أمام الأزمات، والتغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهه وستنعكس بشكلٍ إيجابيٍ على مختلف القطاعات، وستسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاقتصاد غير نفطي، وتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن استثمار «سدايا» في كفاءاتها الوطنية وتطوير بنيتها التحية أسهم في دعم جهود الجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الجائحة، وخلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع تم تطوير منظومة «توكلنا» الذي تم تخصصيها في البداية لإدارة عملية الإغلاق العام، واحتواء الجائحة؛ حيث تم إصدار 15 مليون تصريح للتنقل لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

وقال الدكتور الغامدي: ضمن منظومة توكلنا، أطلقنا تطبيق تباعد، الذي مر بتحدٍ كبير، وحققنا به المركز الثالث عالميًّا في استخدام تقنيات قوقل وأبل لاكتشاف المخالطة، وهو التطبيق الوحيد عالميًّا في استخدام بروتوكولين لاكتشاف المخالطة، موضحا أن الهيئة استطاعت من خلال التطبيق التعاون مع 17 قطاعًا حكوميًّا؛ لتوفير أكثر من 30 خدمة تسهل على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم، استفاد منها أكثر من 8 ملايين و500 ألف مستخدم، مبينًا أن تطبيق توكلنا يتيح خاصية إقامة تجمع، والتصريح للتجمع سواءً في الملاعب والمباريات أو الأسواق، ويوفر للمستخدمين الحصول على بيانات الشخص وأفراد عائلته الأساسية.

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